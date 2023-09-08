أخبار اليمن : تحول هام في الطقس.. الجوبي يكشف عن دخول نجم جديد

تحول هام في الطقس.. الجوبي يكشف عن دخول نجم جديد
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، مساء اليوم، حدوث تحول هام في طقس اليمن خلال الساعات القادمة.
وكشف الجوبي عن دخول ما أسماه نجم الخامس منذُ مساء اليوم.
وأوضح الفلكي الجوبي لـ"دوت الخليج"، أن نجم الخامس يتميز بالأجواء الجافة والباردة صباحاً، ناصحاً المواطنين بعدم التعرض لرياح الخامس تجنباً لإصابتهم بنزلات البرد.
وأشار الجوبي إلى أن الأجواء ليوم غدٍ السبت، ستكون جافة مصحوبة برياح قوية سرعتها 19 كم في الساعة، وأعلى حرارة نهاراً 30 درجة، وأدنى حرارة ليلاً 14 درجة.
وتوقع الفلكي اليمني أن "أعلى رطوبة 34%، وأدنى رطوبة 15%، ونسبة الغبار معتدل 95 ميكروجرام/ م³".
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