أخبار اليمن : تخفيض سعر إسمنت عمران

تخفيض سعر إسمنت عمرانأقر اجتماع المجلس التسويقي بمصنع أسمنت عمران في اجتماعه اليوم، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس – مدير عام المصنع المهندس عبدالفتاح إسماعيل تخفيض سعر مادة الأسمنت.

حيث أقر الاجتماع تخفيض سعر الكيس من الإسمنت إلى 3500 ريال، وسعر الإسمنت السائب للطن إلى 67 ألف ريال.

وأكد المهندس عبدالفتاح، أن تخفيض القيمة الفعلية لمادة الإسمنت التي تعد من المواد الأساسية واللازمة للبناء والأعمال الإنشائية وتنفيذ المشاريع، يأتي في إطار الحفاظ على مكانة مستخدمي إسمنت مصنع عمران.

وأفاد بأن خفض أسعار الأسمنت يراعي الظروف التي يعيشها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار وواقع الأسواق المحلية.

واعتبر مدير مصنع أسمنت عمران، التخفيض في سعر الاسمنت فرصة لفتح مجال المنافسة مع القطاعات المستوردة للأسمنت الخارجي التي تنافس الإسمنت الوطني رغم ما يتحمله المصنع من التزامات ونفقات.

وعبر عن تطلعه في تطوير الأداء لتوسعة وتحسين العمل في المصنع ورفع طاقته الإنتاجية مستقبلاً ضمن الخطة والاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها مع تنفيذ خط انتاجي ثالث من مليون و500 ألف طن إلى ما يزيد عن اثنين مليون طن سنوياً وتوسيع الطاقة الانتاجية التصميمية للمصنع لضمان الثقة في الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية.

ولفت إلى أن العمل حالياً بمشروع منظومة الاحراق بالفحم ساهم في خفض التكاليف للإنتاج وأسهم في القدرة التنافسية وزيادة الحصة السوقية لإنتاج المصنع.

ودعا المهندس عبدالفتاح إسماعيل الجهات ذات العلاقة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل قانون التنافس وضمان استدامة المصانع الوطنية في رفد السوق المحلية وتزويدها بالمنتج الذي سيعزّز من قدرات التنافس بين مصانع الإسمنت الوطنية.

كما أكد أن المصنع تحمل أعباء والتزامات باهظة إثر تحويل تشغيل المصنع من الإحراق بالمازوت عالي الكلفة إلى الإحراق بالفحم الحجري.