أخبار اليمن : الحديدة.. 53 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 53 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 53 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في مقبنة، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة والجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، محاولة تسلل في حيس، وقصف صاروخي ومدفعي، و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.