-
1/14
-
2/14
-
3/14
-
4/14
-
5/14
-
6/14
-
7/14
-
8/14
-
9/14
-
10/14
-
11/14
-
12/14
-
13/14
-
14/14
المؤتمر نت - طبيب يحذر من حرقة المعدة: يجب علاجها فوراً
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
طبيب يحذر من حرقة المعدة: يجب علاجها فوراً
نبّه الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن حرقة المعدة هي رد فعل الجسم على اشياء ضارة، وأن الكثيرين اعتادوا على علاج حرقة المعدة بتناول صودا الخبز. إلّا انه من الأفضل عدم الإفراط في استخدام هذه الوسيلة. معللا ذلك بأنه "يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من صودا الخبز إلى اضطراب في عمل الكلى، وإلى تغيرات حمضية قاعدية معينة، لذلك لا ينصح باستخدام الصودا. بالطبع استخدامها مرة واحدة لن يسبب أي ضرر، ولكن حرقة المعدة لمرة واحدة شيء واستمرارها شيء آخر". وفق موقع «فيستي.رو».
ويشدد الطبيب الروسي على ضرورة "علاج الحرقة فورا، لأن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان؛ إذ ان هناك مرضا يسمى مريء باريت (Barrett Metaplasia) ويسمى أيضا متلازمة باريت، حيث بسبب الحرقة تظهر في خلايا المريء تغيرات حمضية قاعدية تؤدي إلى ظهور ندب في المريء، وهذه حالة تسبق الورم السرطاني"، وفق قوله.
ويخلص مياسنيكوف الى القول "للتخلص من الحرقة يجب الاهتمام بالنظام الغذائي وعدم الإفراط بتناول الطعام، ومن الأفضل تناول كميات صغيرة. وعدم ممارسة أي جهد بدني ونشاط رياضي بعد تناول الطعام مباشرة".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طبيب يحذر من حرقة المعدة: يجب علاجها فوراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة