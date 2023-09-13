أخبار اليمن : الإفراج عن سجناء في المحويت

الإفراج عن سجناء في المحويتوجه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، بالإفراج عن عدد من السجناء رهن التحقيق والتنفيذ لأحكام بعقوبات سالبة للحرية، قضوا ثلاثة أرباع مدتها بالحبس، في محافظة المحويت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة النائب العام، للنيابات والسجون في مديريات الطويلة، وخبت النويرة وحفاش والمدينة في المحويت، وتفقد سير عملها ومستوى أداءها والتعاون والتنسيق بينها والمحاكم ومأموري الضبط القضائي للبت في القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء .

وخلال الزيارات أكد النائب العام استمرار النزول الميداني للمحافظات تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للعمل على تسريع الإجراءات وحل مشاكل تأخر القضايا، إلى جانب مساعدة السجناء المعسرين، وانصاف المظلومين وتقريب العدالة من المواطنين .

ووجه القاضي الديلمي خلاله اجتماعه برئيس ووكلاء وأعضاء النيابات ومأموري الضبط القضائي في المحافظة بوضع آليات عمل وقنوات تواصل أكثر فاعلية لتبادل المعلومات وإرسال واستلام المذكرات والملفات، وعقد اللقاءات الدورية لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون وسرعة البت في القضايا المضبوطة.

