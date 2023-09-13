أخبار اليمن : 64 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

64 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 64 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، غارة للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء مقبنة، و7 خروقات بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.