أخبار اليمن : انخفاض أسعار الجمبري في صنعاء

انخفاض أسعار الجمبري في صنعاءأرجعت وزارة الثروة السمكية انخفاض سعر الجمبري في العاصمة صنعاء إلى أقل من ألفين ريال للكيلو جرام لأول مرة منذ عشرين عامًا، إلى حظر اصطياده خلال موسم تكاثره.

وأكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبدالغني الولي، أن هذا الانخفاض في سعر الجمبري سيعزز الأمن الغذائي للمواطنين ويمكنهم من شراء هذا النوع من الأسماك بأسعار معقولة.

ونفى الأنباء المتداولة حول وجود رائحة ونكهة الكربون في الجمبري المباع بالعاصمة صنعاء، كما لم تقم الشركات بتصريف أي كميات مجمدة من الجمبري كما يزعم البعض.. مؤكداً أن كميات الجمبري المعروضة في الأسواق طازجة وذات جودة عالية.

وأشار إلى أن قرار حظر اصطياد الجمبري وغيرها من الأحياء البحرية أثناء مواسم التكاثر سيستمر بفاعلية بهدف حمايتها وضمان استدامتها على المدى الطويل.. معرباً عن الأمل في أن يستمر هذا التوازن في أسواق الأسماك لكي يستفيد المواطن من أسعارها المعقولة وجودتها العالية.

وكشف وكيل الوزارة عن توجه الوزارة لتوسيع نقاط البيع في مختلف مناطق العاصمة وضواحيها، بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بهدف توفير المنتج السمكي للمستهلكين بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أنه تم إجراء مسح ميداني لمحلات ونقاط بيع السمك الموجودة حاليًا لتوسيع نقاط البيع في مديريات العاصمة وفقًا للكثافة السكانية.