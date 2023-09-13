أخبار اليمن : إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة في الحديدة

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة في الحديدةأتلفت النيابة الجزائية في محافظة الحديدة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أربعة أطنان و674 كيلو جراما من مادة راتنج الحشيش المخدر و141 ألفا و429 حبة كبتاجون مخدرة.

وأوضح رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة، القاضي أحمد الشامي، أن عملية الإتلاف تمت بناءً على توجيهات النائب العام، بإتلاف كمية المخدرات المحرزة على ذمة 72 قضية، والمخزنة بمخازن النيابة في القضايا رهن التنفيذ، والمحاكمة التي صدرت فيها قرارات وأحكام قضائية بالإتلاف، وبعد التخاطب مع رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في المحافظة بشأن المخدرات في القضايا رهن المحاكمة، وعددها 18 قضية، وكذا أخذ عينات منها لكل قضية.

وأكد القاضي الشامي حرص النيابة العامة على القيام بدورها في التصدي لجرائم المخدرات.. مشيدا بجهود إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية المبذولة في ضبط هذه المواد، التي كانت قادمة من المناطق المحتلة، وهي في طريقها إلى الأراضي السعودية.

وخلال عملية الإتلاف، التي حضرها رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة، القاضي منصور الزبيري، ومدير عام إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العميد أكرم عامر، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الحديدة، القاضي محمد المحبشي، أشار نائب مدير أمن المحافظة، العقيد ساري المغربي، إلى يقظة رجال الأمن في الوحدات الأمنية، وخفر السواحل، وتعاون أبناء المجتمع في ضبط ومكافحة المخدرات.