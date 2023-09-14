أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر صفر

صنعاء تعلن صرف مرتبات شهر صفر
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، صرف كفالة شهر صفر للعام 1445ﮪ لعدد 55.809 من أبناء الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات، وبإجمالي قدره 1.116.180.000 ريال.
وأشار بيان صادر عن الهيئة، إلى أنها دشنت عملية صرف الكفالة من صباح اليوم الخميس، الموافق 29 صفر 1445 هـ، الموافق 14سبتمبر 2023م، وذلك عن طريق الحوالات السريعة.
وأهابت الهيئة بأبناء الشهداء والمفقودين المكفولين للتوجه إلى أقرب خدمة صرافة في جميع المحافظات لاستلام الكفالة.
وأكدت التزامها بالوفاء بواجبها تجاه أبناء الشهداء والمفقودين، وأنها ستستمر في تقديم الدعم والرعاية لهم في المستقبل، وستعمل جاهدة لتلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم في جميع جوانب الحياة.
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