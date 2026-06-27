أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وباب المندب والسواحل الغربية والشرقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعـز، وإب، وذمـار، وريمة، والمحويت وحجة.

فيما قد تهطل أمطار رعدية متفرقة يصحبها البرد أحياناً على أجـزاء من مرتفعات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، والبيضاء، والضالع ولحج وغرب كل من صنعاء، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المتوقع هبوب رياح شديدة السرعة تصل إلى 35 عقدة على أرخبيل سقطرى و25 عقدة على باب المندب والسواحل الغربية والشرقية.

ونبه المركز المواطنين في المناطـق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في باب المندب وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى.

