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أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,051

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أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,051

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,051

دوت الخليج -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,051
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 73,051 شهيدًا و173,437 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثمانية شهداء منهم ستة شهداء جدد وشهيد واحد متأثر بأصابته وشهيد واحد تم انتشاله من تحت الانقاض، و 20 اصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,038، وإجمالي الإصابات 3,329، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 786.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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