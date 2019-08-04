شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات خاصة سعودية تفاجئ الجميع وتتنفذ أقوى عملية عسكرية في العمق اليمني وتدك هذا الصيد الثمين خلال ساعات محدودة(تفاصيل ماحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسفرت عملية أمنية استغرقت 12 ساعة، بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ ومشاركة خمس جهات أمنية، عن توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة الممتهنين تهريب المخدرات والاتجار بالبشر بالجبال.

ونجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير، بالتعاون مع “الأفواج الأمنية وشرطة محافظة الداير وقطاع حرس الحدود بالداير وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة”، في دهم أوكار المتسللين ومخالفي نظام الاقامة، في جبال غاية الوعورة والصعوبة.

وأثمرت جهود الرصد والتخطيط والمسح الأمني لإدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة، عن التوصل إلى أن مجموعة كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود يستغلون الجبال والأودية البعيدة عن أنظار الناس ورجال الأمن ويصعب الوصول إليها، كملاذ لهم لممارسة التهريب والاتجار بالبشر.

وتمكن رجال الأمن بمحافظة الداير من تمشيط مواقع المخالفين من خلال دوريات راجلة والقبض على عدد كبير من المتسللين وتحرير بعض المخالفين الذين تم اتخاذهم كدروع بشرية، قبل إحالة الموقوفين إلى جهة الاختصاص.

وأكّد “بن لبدة” أن الجهود الأمنية في محافظة الداير لمطاردة مخابئ المخالفين والمتسللين الذين يمتهن أكثرهم تهريب المخدرات بأنواعها مستمرة حتى القضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه.

وطالب محافظ الداير، الدوريات الأمنية بالمحافظة، بمضاعفة الجهود، مشيداً بالتعاون الكبير بين مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.