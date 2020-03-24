الكويت | الحربي: «التعليم الإلكتروني» في المدارس الخاصة… مُخالف

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي على أن المدارس الخاصة التي بدأت في التعليم الإلكتروني تخالف قرارات مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة والذي حدد العودة للدراسة في 4 أغسطس، موضحاً بأن ولي الأمر غير ملزم حالياً بهذا النوع من التعليم.
وأكد الحربي على أن هناك خطة لعودة ابنائنا الطلبة الدارسين في الخارج ستنطلق قريباً جداً، مبيناً بأن عددهم أكثر من 30 ألف بقليل بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي الخارجية والصحة.
وعن حقوق المعلمين الوافدين من رواتب وعقود عمل واقامات مضمونة، أكد الحربي على أنها لن تُمس وحصلنا على موافقة الداخلية اليوم بالسماح بسفرهم دون خروجية.
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