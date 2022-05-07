السعودية تؤكد وقوفها التام مع مصر في مواجهة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - أعربت وزارة الخارجية في السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غربسيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فيالتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وقالت:" تتقدم المملكة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ".