أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود علي انتخابه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 10:25 صباحاً - أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس السابق محمد عبد الله فارماجو في ادارة البلاد خلال فترة توليه المسؤولية وروح الديمقراطية التي ابداها في تقبل نتيجة الانتخابات.

واكد مصدر مسؤول بالامانة العامة أن الجامعة العربية ستواصل وقوفها ودعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته