بريطانيا تجمد أصول ليبية بـ3 مليارات جنيه استرليني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:25 مساءً - أوردت قناة (218) الليبية أن البنك المركزي البريطاني جمد مبلغ 3 مليارات جنيه استرليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا، أي ما يعادل حوالي 18 مليار دينار ليبي.

وذكرت القناة أن بريطانيا كانت قد سعت - في عدة مناسبات - إلى استصدار تشريع من مجلس العموم؛ يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمّدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي، على خلفية دعم نظام القذافي في الثمانينيات للجيش الأيرلندي الذي شن حرباً على الحكومة البريطانية في أيرلندا الشمالية.

وسبق أن تقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره، الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها.