البرلمان العربى يدعو لاستراتيجية شاملة للتعامل مع ضحايا الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 05:22 مساءً - دعا النائب طارق نصير، عضو البرلمان العربى، إلى تبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة فى التعامل مع ضحايا الإرهاب، وتقديم الدعم لهذه الفئة ليشمل جميع النواحى القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى الحاجة إلى زيادة الوعى العالمى بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة هؤلاء الضحايا وتوجيه انتباه الرأى العام العالمى إلى حجم المعاناة التى يلحقها الإرهاب بهم وعائلاتهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها النائب طارق نصير عضو البرلمان العربى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلمانى الدولى رفيع المستوى بشأن الدعم البرلمانى لضحايا الإرهاب، والذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما على مدار يومي 7 و8 يونيو، حيث ترأس معاليه وفد البرلمان العربي المشارك في هذا المؤتمر.

وأكد نصير في كلمته أن مسئولية دعم ضحايا الإرهاب لا تقع على عاتق المؤسسات أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحدها، ولكنها تعد مسئولية تشاركية، تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات البرلمانية، انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي المخول لهم دستورياً وقانونياً، سواء على مستوى البرلمانات الوطنية، أو دورها السياسي على مستوى المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأضاف نصير أن القضايا المتعلقة بدعم ضحايا الإرهاب تحظى باهتمام كبير من جانب البرلمان العربي، في استراتيجية عمله الحالية، حيث يؤكد دائماً على ضرورة سن التشريعات التي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية لدعمهم، مع وضع آليات فعَّالة لتنظيم عمل هذه الصناديق.

وكشف اللواء طارق نصير أن البرلمان العربي بصدد إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لكي تسترشد به الدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن.