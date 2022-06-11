الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا ولا يوجد وفيات خلال الـ24 ساعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلنت الجزائر، اليوم، تسجيل ٥ إصابات جديدة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٥ ألفا و٩٢٥ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٣٥ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.