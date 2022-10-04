العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي: استضافة مصر لمؤتمر المناخ مصدر فخر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - انطلقت صباح، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة عادل عبد الرحمن العسومي وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ووجه العسومي - في بداية كلمته التي ألقاها في الجلسة - الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة أعمال العربي في القاهرة، كما وجه التهنئة لمصر جيشاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لذكرى نصر حرب أكتوبر، التي تمثل معلماً مضيئاً في تاريخ مصر والأمة العربية.

وقال إن مصر ستكون مقصداً لكل دول العالم خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27 ) في مدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

وثمن العسومي الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل توحيد الجهود العالمية للتعامل مع قضية تغير المناخ، مشيراً إلى أن استضافة مصر للمؤتمر هي مصدر فخر لكي مصري وعربي من المحيط إلى الخليج، كما ثمن استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ التالي في العام القادم.

وأكد على محورية القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية في نشاط البرلمان العربي، مؤكداَ على ضرورة دعم وتعزيز صمود سكان مدينة القدس المحتلة، منوهاً بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعرب عن دعم البرلمان العربي للحكومة الشرعية في اليمن وجهود المجلس الرئاسي هناك لاستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على دعم جهود تجديد الهدنة في اليمن.

ودعا الليبيين إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة في البلاد، كما حث الأطراف كافة في العراق على العمل على التوافق وتحقيق استقرار البلاد، معرباً عن إدانته لكافة الاعتداءات الغاشمة على الأراضي العراقية والتي تمثل انتهاكاً لسيادة العراق.

وأعرب عن التضامن التام مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أزمات الجفاف التي تتعرض لها، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف مع الصومال أمام هذه المحنة.

كما أكد على التضامن التام مع السودان في مواجهة السيول والفيضانات، داعياً المؤسسات الدولية لدعم البلاد، كما أعرب عن تطلعه لتحقيق التوافق الوطني في السودان.

وتلا رئيس البرلمان العربي رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نوه فيها بدور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، ووجه الدعوة لرئيس البرلمان العربي لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة العربية القادمة في الجزائر.

وتستعرض الجلسة نتائج تقارير وتوصيات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، والتي ناقشت على مدار اليومين الماضيين مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والقضايا العربية الرئيسية.