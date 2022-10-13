رئيس وزراء فلسطين: يجب خلق جهد دولى ينهى الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية



حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الخميس/، إلى خلق جهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين.

وقال اشتية - خلال كلمة عبر الفيديو أمام اجتماع التحالف التقدمي الذي يعقد في العاصمة الألمانية برلين - إن إسرائيل الذاهبة إلى انتخاباتها تحرم الفلسطينيين من حقهم في إجراء انتخابات تشمل القدس.

وأشار إلى أن الأحزاب اليمينية المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد قريبا تزداد تطرفا وعنصرية، ودعايتها الانتخابية مدفوعة بالدم الفلسطيني والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والاعتقالات والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وشدد على ضرورة دفع إسرائيل ثمن احتلالها للأراضي الفلسطينية وجعله مكلفا، موضحا أن الاحتلال يجني الأرباح من استمرار سيطرته على المناطق المسماة "ج" ويحرم الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية فيها.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بتطبيق القانون الدولي فيما يخص فلسطين واحترام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل منذ تأسيسها لم تحترم القرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة خاصة القرار 181 والقرار 194 اللذان كانا من شروط قبولها عضوا في الأمم المتحدة.

يذكر أن التحالف التقدمي تأسس عام 2013 في ألمانيا، وهو منظمة سياسية دولية تتكون من الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية والمنظمات من 140 دولة حول العالم.