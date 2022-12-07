انعقاد فعالية اليوم العربي للأسرة تحت شعار” الأُسْرة العربيّة بين ثوابت الأصالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) فعالية اليوم العربي للأسرة تحت شعار "الأُسْرة العربيّة بين ثوابت الأصالة والتحديات المعاصرة"، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 7 ديسمبر 2022، بإمارة أبو ظبي.

يشارك في أعمال الفعالية معالي الدكتورة/ حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السفير/ طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بدولة الكويت- رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، سعادة / الريم عبد الفلاسي، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقد صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الهدف من الفعالية بحث آليات حماية الأسرة وكيفية تفعيل وظائف الأسرة العربية في التنشئة والرعاية والتوجيه ونقل هوية وثقافة المجتمع لأطفالها في ظل تحديات العولمة وتنامي التيارات الفكرية التي تمس المفهوم التقليدي للأسرة العربية، وهو ما يتوافق مع القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورتها العادية الواحد والثلاثين والتي عقدت مؤخرا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "بإقراره رفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة".

وتجدر الإشارة بان الأمانة العامة تحتفل باليوم العربي للأسرة من كل عام تنفيذا للقرار رقم 248 الصادر عن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الخامسة عشرة خلال شهر ديسمبر عام 1995 باعتبار يوم السابع من ديسمبر من كل عام يوما عربيا للأسرة، وتخصص شعار لهذه المناسبة وفقا للأولويات والقضايا الناشئة الخاصة بالأسرة، وتدعو في بيان صادر عنها بهذه المناسبة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأسرة للدفع بقضايا الأسرة على المستوى الوطني والإقليمي.