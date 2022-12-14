وزيرة البيئة التونسية تؤكد ضرورة الحد من المنتجات البلاستيكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي، ضرورة وضع خارطة طريق للحد من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في ظل التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي إلى إعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية عام 2024.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة عمل بمقر الوزارة لمناقشة الاستراتيجية المزمع إتباعها من قبل الخبراء المكلفين بإنجاز دراسة حول "تعزيز الإجراءات السياسية والقانونية للحد من ومنع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الوحيد"، وذلك في إطار مشروع WES لدعم المياه والبيئة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ، والذي يهدف إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الشيخاوي إلى الخطة التي تم وضعها للحد من التلوث البلاستيكي، والتي تم إطلاقها منذ عام 2015 ، وما تبعها من إجراءات حكومية عام ٢٠٢٠ لمنع استخدام أنواع الأكياس البلاستيكية التي يحظر إنتاجها وتوريدها وتوزيعها بالأسواق الداخلية.