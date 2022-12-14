الحكومة اليمنية ترحب ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن التزامه بوحدة اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - رحبت الحكومة اليمنية الثلاثاء بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة اليمنية رحبت أيضا بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فعالية.

وثمنت الحكومة تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت الحوثي إزاء هذه الجهود، معربة عن تقديرها لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة الشعب اليمني، بما في ذلك موقفه الواضح والمدين للاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري.