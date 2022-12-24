فلسطين: رسالتنا للعالم في عيد الميلاد هي المحبة والسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - قالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، إن احتفال عيد الميلاد المجيد اليوم، يقام في ظل أوضاع أفضل من العام الماضي، معربة عن أملها في زيادة السائحين بشكل أكبر في عام 2023 لتعود أكبر مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأضافت معايعة، لمراسل الغد، أن هناك 700 ألف سائح وحاج دخلوا الأراضي الفلسطينية خلال 2022، معربة عن أملها في زيادة هذا العدد خلال الأعوام المقبلة، مؤكدة أن المؤشرات تدل على الأوضاع في 2023 ستكون أفضل.

وأشارت إلى أن أعداد السياح القادمين إلى فلسطين زادت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما اعتبرته مؤشرا إيجابيا.

وفي رسالة للعالم، قالت المعايعة: “بيت لحم هي مدينة الميلاد، وفلسطين هي أرض الميلاد، حيث ولد ملك السلام، رسالتنا للعالم دائما هي رسالة سلام ومحبة، ونقول للعالم إننا شعب يستحق الحياة ونتمنى أن نحتفل العام القادم مع تحرر فلسطين من الاحتلال”.

وفي القدس المحتلة تجمع رعايا طائفة اللاتين في مقر بطريركية القدس اللاتين قبل مغادرة البطريرك بيير بيتسابالا القدس إلى مدينة بيت لحم لترؤس قداس منتصف الليل وإحياء ذكرى ميلاد السيد المسيح وفقا للتقويم الغربي.

ويعتبر انطلاق الموكب طقسا يجري منذ سنوات طويلة بالقدس باعتبارها حاضنة للمقدسات المسيحية.