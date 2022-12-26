مقتل 13 شخصا وإصابة 18 أخرين في اشتباكات بإقليم دارفور بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أعلنت السلطات السودانية، تعزيز التواجد الأمني في ولاية جنوب دارفور بعد الاشتباكات القبلية التي وقعت مؤخرا، التى أدت إلى مقتل 13 شخصا، وإصابة 18 أخريين.

وقالت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور بقوات إنها دفعت بـ57 مركبة عسكرية من القوات المشتركة لحسم التفلتات والنزاع القبلي شمال شرق الولاية.

وأكد حامد التجاني هنون، والي ولاية جنوب دارفور، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية استقرار الأوضاع بالولاية في أعقاب أحداث العنف القبلي الدامية التي شهدتها مناطق شرق الولاية، ولجنة أمن الولاية دفعت قوات كافية لبسط الأمن، وهيبة الدولة.