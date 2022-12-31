مقتل 8 على الأقل في انهيار أرضي بشرق الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - قال مسؤول محلي لرويترز، اليوم السبت، إن 8 على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 9 آخرين، بجروح خطيرة في انهيار أرضي وقع بالقرب من منجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة.

وصرح أيمي كاوايا موتيبولا، مدير منطقة فيزي في إقليم كيفو الجنوبي، عبر الهاتف، بأن المصابين في حالة حرجة ويتلقون العلاج في منشأة صحية محلية.

والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث نسبيا في المنحدرات الجبلية في شرق الكونغو، حيث يمكن للأمطار الغزيرة أن تشبع التربة بالماء وتؤدي إلى انهيارها، لكن احتمالات حدوثها تزيد إذا تأثرت التربة بعمليات التعدين أو قطع الأشجار أو البناء.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة كينشاسا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة نحو 170 شخصا.