عقد الاجتماع الثالث للحوار العربي الآسيوي في مجال الملكية الفكرية بين اليابان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 يناير 2023 01:27 مساءً - في إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عقدت وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع باليابان الاجتماع الثالث للحوار العربي الآسيوي في مجال الملكية الفكرية بين اليابان وعدد من الدول العربية حول الاستفادة من نظام الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في العصر الرقمي، وذلك يومي 31 يناير و1 فبراير 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية، بأن هذا الاجتماع يعتبر مواصلة للتعاون العربي الياباني في مجال الملكية الفكرية لإيجاد آليات للاستفادة من نظام الملكية الفكرية في شتى جوانب التنمية خاصة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وكذلك منصة لتبادل الخبرات بين الطرفين العربي والياباني في مجال الملكية الفكرية.

هذا، ويتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة محاور هامة وهي مناقشة مستجدات الوضع الحالي في مجال الملكية الفكري في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وإدارة مكاتب الملكية الفكرية، التحديات المتزايدة التي تواجه عمل مكاتب الملكية الفكرية، وكذلك مناقشة مجالات التعاون الممكنة لإنشاء أنظمة فعالة للملكية الفكرية باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وشهد الاجتماع حضور نائب مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني، ومدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومشاركة مديري وممثلي مكاتب الملكية الفكرية بعدد من الدول العربية، ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.