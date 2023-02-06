الصحة الفلسطينية: 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس، والآخرين إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وعلى الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه استهدف 7 فلسطينيين خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر بأريحا.

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “عملت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك اليوم على اعتقال خلية نفذت عملية إطلاق النار على مطعم في أريحا أواخر الشهر الماضي”.

وأضاف: “خلال العملية تعرفت قوة من كتيبة البقاع على عدد من المسلحين وحدث تبادل لإطلاق النار على الفور. دخلت القوة في الاحتكاك، وتمكنت من تحييد المسلحين” وفقا للبيان.