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الصحة الفلسطينية: 3 إصابات برصاص الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 08:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس، والآخرين إصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة.

وعلى الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه استهدف 7 فلسطينيين خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر بأريحا.

كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “عملت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك اليوم على اعتقال خلية نفذت عملية إطلاق النار على مطعم في أريحا أواخر الشهر الماضي”.

وأضاف: “خلال العملية تعرفت قوة من كتيبة البقاع على عدد من المسلحين وحدث تبادل لإطلاق النار على الفور. دخلت القوة في الاحتكاك، وتمكنت من تحييد المسلحين” وفقا للبيان.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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