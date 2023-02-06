ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 237 وإصابة 639 آخرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، مقتل 237 شخصا وإصابة 639 آخرين – حتى الآن، في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس، جراء الزلزال الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم، وسجل أكثر من 7 درجات على مقياس ريخيتر.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال تم اجتماع غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة والمباشرة بالتقييم والإستجابة.

وأشارت إلى استنفارت كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة في جميع المحافظات، وتتم إدارة القوافل الطبية في المحافظات (سيارات إسعاف مجهزة بكوادرها – عيادات متنقلة مجهزة بكوادرها – سيارات امداد تتضمن المستلزمات والأدوية الإسعافية والجراحية) وإرسالها إلى المناطق المتضررة.