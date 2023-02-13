التعاون الإسلامي تدين شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 04:27 مساءً - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الاثنين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لشرعنة 9 بؤر استيطانية وعلى مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأكدت المنظمة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذه الإجراءات غير القانونية تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري تعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016، مجددة التأكيد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية وتعكس إمعان إسرائيل في تقويض رؤية حل الدولتين، فضلا عن كونها تمثل عدوانًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية على كل أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس.