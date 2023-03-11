ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 28 نقطة، وأغلق على 4849 نقطة مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي وسط أجواء إيجابية، في الوقت الذي تستعد فيه البورصة لإدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة بعد إغلاق الاكتتاب فيها مطلع الشهر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن أجواء التفاؤل التي تشهدها البورصة أسهمت في الصعود بمؤشر قطاع الصناعة 137 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات ثمان نقاط، وسجل المؤشر الشرعي صعودا بنحو أربع نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي ثلاث نقاط وأغلق على 4849 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة الأسبوع الماضي مكاسب أسبوعية تقدر بـ 40 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارًا و770.8 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 18.5 مليون ريال عُماني مقابل نحو 15 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 23.4 في المائة، غير أن عدد الصفقات المنفذة تراجع بنسبة أربعة في المائة لتهبط الصفقات المنفذة إلى 1934 صفقة مقابل 2025 صفقة في الأسبوع السابق.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 33 ورقة مالية مقابل 24 ورقة مالية تراجعت أسعارها و11 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة.
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