الرئاسة الفلسطينية: نصب الاحتلال الإسرائيلي كاميرات في ”الأقصى” أمر خطير وانتهاك للوضع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 07:26 مساءً - قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي اليوم الأربعاء إن نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى المبارك يعد أمرا خطيرا واعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك وعلى الوصاية الأردنية.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إلى الرويضي قوله إن هذه الإجراءات دليل على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تدير ظهرها لكل الاتفاقيات والالتزامات الدولية وعلى مضيها في برنامجها المتجه للتصعيد في مدينة القدس محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد نتيجة لهذه الإجراءات والاعتداءات المستمرة على المسجد.

وأكد الرويضي رفض أي إجراءات وخطوات اسرائيلية في المسجد أيا كان شكلها.

ودعا الأطراف المعنية إلى التدخل لإيقاف ما تخطط له حكومة الاحتلال في القدس و"الأقصى" والتي بدأت خطواتها التصعيدية مع وضع الكاميرات بدعوى تجنب تصعيد الوضع في شهر رمضان المبارك الأمر الذي يكشف مخططات الاحتلال من حرمان المسلمين والمقدسيين من حق العبادة والصلاة في المسجد الأقصى.