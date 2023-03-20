طيران الجزيرة تعدل جدول رحلاتها بين موسكو والكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 12:29 مساءً - أفاد مطار "دوموديدوفو" بالعاصمة موسكو، في بيان اليوم الاثنين، بأن شركة طيران "الجزيرة" الكويتية ستطلق رحلات يومية بين العاصمة الروسية والكويت اعتبارا من 20 مارس الجاري.

وبدأت "طيران الجزيرة" بتشغيل 4 رحلات أسبوعيا بين الكويت وموسكو منذ 2 فبراير الماضي، ومن اليوم سيتم زيادة عدد الرحلات لتصبح يومية.

وقال مطار "دوموديدوفو" في البيان: "(طيران الجزيرة) تعمل على زيادة وتيرة الرحلات الجوية بين المطار والكويت اعتبارا من 20 مارس الجاري، وستقوم الشركة بتشغيل رحلات يومية من (دوموديدوفو)".

وسيتم تنفيذ الرحلات بواسطة طائرات "إيرباص 320".