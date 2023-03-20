إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الحوار العربي الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مارس 2023 01:30 مساءً - عُقد في مقر كلية أوروبا ببروكسل بتاريخ 20/3/2023 الجلسة الافتتاحية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الحوار الخاص بالتعاون العربي الأوروبي بين الأمانة العامة، ممثلة بقطاع الشؤون السياسية الدولية، حيث ترأس وفد الأمانة العامة السيدة/رانيا أوراغ، مديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بقطاع الشؤون السياسية الدولية، وترأس وفد الجانب الأوروبي السيدة/ Helene Le Gal، المدير التنفيذي لإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهيئة العمل الخارجي الأوروبي. كما شارك في هذه الفعالية ممثلين عن مجموعات العمل الخاصة بالحوار الاستراتيجي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، وهي: المناخ والأمن، الهجرة، مكافحة الإرهاب، الأمن الغذائي، أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، بالإضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل، ومكتب اتصال المفوضية الأوروبية-جامعة الدول العربية بمالطا.

وستتضمن المرحلة الثالثة من برنامج الحوار مناقشة كيفية تأثير السياقات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة على العلاقات العربية الأوروبية، وتبادل الرؤى والأولويات بصدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة الأنشطة المقترحة لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين لعام 2023، بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية وورش العمل / جلسات حوار بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لمناقشة الأولويات والتحديات الإقليمية وإيجاد الحلول المشتركة، وكذلك زيارات دراسية بين مسؤولي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.