عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:29 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يتقدمهم الحاخام المتطرف “يهودا غليك”، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأضافت أن شرطة الاحتلال عززت من انتشارها وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، وفرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين للمسجد لأداء صلاة الفجر، وقامت بالتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الناشط نظام أبو رموز، من المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى مركز تحقيق “باب السلسلة”، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد، ورفضه الخروج منه. كما اعتدى الاحتلال على الشاب المقدسي محمد برقان، عند “باب المجلس” بعد خروجه من الصلاة بالمسجد الأقصى.

وعلى الصعيد الفلسطيني، ازدادت في الآونة الأخيرة الدعوات المقدسية والفصائلية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، خاصة طيلة أيام شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة، والتي تزداد وتيرتها بشكل كبير بفعل الممارسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وفي مقدمتها الوزير إيتمار بن غفير.

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان جماعات ما تسمى “الهيكل المزعوم” من اتفاقها مع شرطة الاحتلال تمديد ساعات اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، في ظل توجيهات الوزير الفاشي بن غفير.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي هذه الخطوة، بأنها إمعان في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانيا، محذرة من أية تسهيلات يعطيها بن غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان المبارك.

وأكدت أن هذا الوضع يتطلب تدخلا امريكيا عمليا وحاسما يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءات أحادية الجانب وغير القانونية، امتثالا للاتفاقيات الموقعة وتفاهمات العقبة وشرم الشيخ قبل فوات الأوان.