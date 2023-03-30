الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار

الصين والبرازيل تتخليان عن الدولاروقع البنكان المركزيان في البرازيل والصين على مذكرة تفاهم تنص على إنشاء مركز مقاصة خارجي، ما يعني أن البلدين اتفقا على التخلي عن الدولار في تعاملاتهما التجارية الثنائية.

وذكرت صحيفة (جي 1) نقلا عن بيان صادر عن المنظم البرازيلي (البنك المركزي)، اليوم الخميس، أن تحويل اليوان الصيني إلى ريالات برازيلية سيصبح "أسرع وأقل تكلفة"، لكن لم يتم تحديد متى سيتم استخدام هذه الأداة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الصيني سيحدد مثل هذا المركز في البرازيل.

وبحسب الصحيفة فإن المركزي البرازيلي أشار إلى أنه "تم تنفيذ مبادرة صينية مماثلة لأول مرة في هونغ كونغ في العام 2003 وتعمل هذه المبادرة حاليا في أكثر من 25 دولة".

وتدعو روسيا منذ سنوات للتخلي عن العملة الأمريكية في التعاملات الدولية، في ظل السياسة العدائية لواشنطن ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستويات فلكية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، بأن أفكار الدول المختلفة لزيادة حصة التجارة في العملات الوطنية ترجع إلى تصرفات الولايات المتحدة.