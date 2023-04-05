اتصالات فلسطينية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 10:26 صباحاً - أكد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ، في تغريدة على تويتر: “اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل فلسطينيا وعربيا ودوليا ووضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال”.

وأضاف: “تجري القيادة الفلسطينية اتصالات مكثفة مع الأشقاء والعديد من دول العالم لوقف هذا العدوان”.

وضمن ردود فعل الفصائل الفلسطينية على اقتحام الأقصى، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن العبث بالمسجد الأقصى لعب بالنار وصاعق تفجير للأوضاع.

وأضافت الجبهة الديمقراطية، أن ما جرى من عدوان إسرائيلي سافر على المسجد الأقصى، ونزول جماهير شعبنا إلى الشوارع والميادين في الضفة (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، ورد المقاومة بإطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على البلدات والمستعمرات الإسرائيلية، رسالة أن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالاستفراد بأية مكان وأن وحدة الساحات والجبهات كما رسمها البرنامج الوطني المرحلي ما زالت ماثلة”.

وتابعت: “على الاحتلال دفع ثمن عدوانه وحماقاته على شعبنا وأرضه ومقدساته”.

وفجر الأربعاء، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المعتكفين في المسجد الأقصى ما أدى الى إصابة واعتقال العشرات بجراح مختلفة.