الذهب عند أعلى مستوى في عام واحد

الذهب عند أعلى مستوى في عام واحدارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتلامس أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 بعد أن حفزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف مسار سياسته النقدية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2022.09 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:55 بتوقيت جرينتش، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 2038.90 دولارا.

ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، مما يجعل السبائك أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة اثنين في المائة لتتجاوز 2000 دولار للأونصة الثلاثاء بعد جولة أخرى من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 0.1 في المائة إلى 25.03 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 1022.58 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1461.42 دولارًا.