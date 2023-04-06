الأمين العام يستقبل رئيس جمهورية قبرص

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 01:30 مساءً - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس 6 ابريل 2023 فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، والذي يقوم حالياً بزيارة القاهرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الامين العام بأن أبو الغيط رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمقر الجامعة العربية، مشيراً إلى العلاقة التاريخية المتجذرة بين قبرص والعالم العربي و العلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط الجانبين، كما أكد علي أهمية آليات التعاون والتنسيق التي تجمعهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث ان قبرص تعد شريكاً هاماً للجامعة في القارة الأوروبية والاتخاد الاوروبي مشدداً علي ان قبرص تلعب دوراً تقليدياً داعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة كما أنها طرف له ثوابت في مواقفه بشأن القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تبادلاً للرأي حول عدد من الـقضايـا الإقـليمية والـدولـية الـهامـة، وفـي مقدمتها التطورات الأخيرة في القدس والأوضاع المتعلقة بكل من سوريا وليبيا، وكذا تداعيات الحرب في اوكرانيا على المنطقتين العربية والأوروبية ومجمل الأوضـاع فـي مـنطقة الشـرق الأوسط.

وذكر المتحدث أن الرئيس القبرصي أعرب للامين العام عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الجامعة العربية علي المستوي الاقليمي وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي. وأشار الي تلاقي الرؤي حول اهمية العلاقات العربية الاوروبية وكذا الحاجة إلى تعزيزها ومواصلة الجهد المشترك لتوطيد العلاقات وأوجه التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي