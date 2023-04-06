ارتفاع طفيف لأسعار الدولار عالمياً

ارتفاع طفيف لأسعار الدولار عالمياًارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف اليوم الخميس، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى في شهرين بلغه في الآونة الأخيرة إذ يقيم المتعاملون تأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التي تعلن خلال عطلة في مطلع الأسبوع على السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 101.95 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين عند 101.40 في الجلسة السابقة.

كما تلقى الين الياباني بعض الدعم من مراهنات الملاذ الآمن وسجل في أحدث تداول له ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة إلى 131.01 مقابل الدولار.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.29 و0.27 في المائة على التوالي.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2450 دولار، في حين نزل اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0886 دولار.

ويأتي تقرير بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة غداً الجمعة في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص الأربعاء، فضلاً عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكية في مارس في مطلع الأسبوع.