لبنان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 08:23 مساءً - طالبت وزارة الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف التصعيد، اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة، خلال بيان لها، أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لمناقشة التطورات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أن لبنان تؤكد مجددا على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وشددت الوزارة على استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، ويحذر من نوايا اسرائيل التصعيدة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وشهدت الحدود الإسرائيلية مع لبنان وقطاع غزة توترات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي على المناطق الحدودية في شمال لبنان، ولم تنجح القبة الحديدية في التصدي لجميع الصواريخ حيث سقط عدد منها في الأراضي الإسرائيلية متسببا في سقوط إصابات وخسائر مادية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية قررت فتح الملاجئ في جميع البلدات الواقعة على طول الحدود مع لبنان.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن بلدية نهاريا شمال فلسطين المحتلة قررت فتح الملاجئ العامة.

وأعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية، عن إصابة 3 إسرائيليين جراء القصف الصاروخي. وقال المحلل العسكري للقناة 14، باروخ يديد، إن الرشقات الصاروخية الأخيرة هي الحدث الأخطر منذ حرب لبنان الثانية.



سقوط صواريخ على إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، أنه تم إطلاق 34 صاروخا من لبنان اتجاه أراضي إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وتم اعتراض 25 منها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن 5 قذائف أطلقت من لبنان سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، لافتا إلى أنه لا توجد أي توجيهات استثنائية للجبهة الداخلية حتى هذه اللحظة.



أضرار مادية وبشرية بسبب الصواريخ

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن إسرائيل تواجه صواريخ من الجنوب والشمال وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن السلطات اللبنانية فتحت تحقيقا بالتعاون مع القوات الدولية جنوب لبنان "اليونيفيل" لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ بتجاه إسرائيل.

ومن جانبها، قالت قوات اليونيفيل، إن الوضع الحالي في جنوب لبنان خطير ونحث الأطراف على ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وأضافت قوات اليونيفيل في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم رصد إطلاق مجموعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، لافته إلى أن الوضع الحالي جدي للغاية وندعو لوقف التصعيد.