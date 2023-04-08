المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليون مصلٍ منذ بداية رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 11:23 صباحاً - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من 15 مليونا و700 ألف مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف، كما بلغ إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتي اليوم 163 مليون مصلٍ ومصلية.

وأكد السديس أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.