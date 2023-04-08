العراق يطالب تركيا بالاعتذار رسميا عن استهداف مطار السليمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أبريل 2023 11:23 صباحاً - طالب العراق الحكومة التركية بتحمل المسؤولية، وتقديم اعتذار رسمي عن شن ضربات على مطار السليمانية.

وقالت رئاسة جمهورية العراق، في بيان، اليوم السبت: «تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان، وآخرها قصف مطار السليمانية المدني».

وأضاف البيان: «نحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

وتابع البيان: «نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات، ووقف هذه الاعتداءات، وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية، وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا».

وكان انفجار قد وقع، مساء أمس الجمعة، قرب مطار السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، دون أن يسفر عن خسائر بشرية، وذكرت مصادر وقتها أنه من جراء تفجير طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي.