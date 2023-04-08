تراجع تداولات بورصة مسقط خلال الربع الأول

تراجع تداولات بورصة مسقط خلال الربع الأولتراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 191.4 مليون ريال عُماني مقابل 341.3 مليون ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وشهدت الشركة التي تم إدراجها في 14 مارس الماضي إقبالًا جيدًا من المستثمرين.

وبلغ إجمالي تداولات الشركة 35.3 مليون ريال عُماني مما دفع قيمة التداول للصعود في شهر مارس الماضي إلى 93.6 مليون ريال عُماني مقابل 45.3 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي و52.4 مليون ريال عماني في يناير الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة في الربع الأول من العام الجاري خمس نقاط مستفيدًا من الارتفاعين اللذين حققهما في شهري فبراير ومارس عندما ارتفع بنحو 50 نقطة و110 نقاط على التوالي، وكان المؤشر قد سجل تراجعًا بـ 154 نقطة في يناير الماضي.

وجاءت هذه المكاسب مدعومة ببعض الارتفاعات التي سجلتها الأسهم القيادية قبيل إقرار الجمعيات العامة السنوية لشركات المساهمة العامة توزيعات الأرباح التي أوصت بها مجالس إداراتها