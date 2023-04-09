الجيش الأردني يعلن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء يوم السبت.

وأكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة، أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبيّن أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.

وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.