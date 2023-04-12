الأسهم اليابانية تواصل مكاسبها للجلسة الرابعة

الأسهم اليابانية تواصل مكاسبها للجلسة الرابعةارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، مدعوماً بالمؤشرات الخاصة بإنفاق المستهلكين في المتاجر والتفاؤل حيال إبداء الملياردير وارن بافيت تطلعه إلى زيادة الاستثمارات في البلاد.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" سجل نيكي أعلى مستوى له في أسبوع خلال التعاملات الصباحية، وأغلق مرتفعاً 0.6 في المائة عند 28082 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة.

وارتفع سهم شركة إدارة المتاجر جيه فرنت ريتيلنج 1.3 في المائة بعد الإعلان عن زيادة صافي أرباح العام المنتهي في فبراير لثلاثة أمثالها بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء، مع توقع بمزيد من النمو، وارتفع سهم أيون المالكة لعدة متاجر 1 في المائة.