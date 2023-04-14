الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعي

الذهب يتجه لثاني مكسب أسبوعيارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض الدولار وأدت بيانات اقتصادية إلى رهانات على اقتراب الفدرالي الأميركي من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2044.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش، وحوم بالقرب من أعلى مستوى في عام والذي بلغه الخميس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2059.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عام، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحد في المائة إلى 26.04 دولار للأونصة، مسجلة ذروة عام، وزاد البلاتين 0.8 في المائة إلى 1055.14 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتسجيل خامس مكاسب أسبوعية على التوالي، فيما ارتفع البلاديوم بـ 0.6 في المائة إلى 1508.57 دولار.