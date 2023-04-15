الجيش السوداني يبدأ عملية نوعية بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 03:29 مساءً - بدأت القوات المسلحة السودانية عملية نوعية ضد قوات الدعم السريع، في إطار تصاعد التوترات بين الجانبين، اليوم السبت، وانتهت بمواجهات مسلحة.

وأعلن الجيش السوداني أن قواته الجوية تنفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع، موضحا أن القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابع لقوات الدعم السريع في الخرطوم.

في غضون ذلك، تم تدمير برج قيادة الدعم السريع بوسط العاصمة السودانية.

وقال الجيش السوداني إن قواته تتصدى للدعم السريع الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية.

وبينما أعلنت قوات الدعم السريع أن قواتها سيطرت على القصر الجمهوري ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، نفى الجيش هذا الأمر، مؤكدا أن قوات الدعم السريع تقوم بنشر الأخبار الكاذبة من خارج السودان، وتدعي سيطرتها على القيادة العامة والقصر الجمهوري، بينما يقوم بعض من جنودها الآن وضباطها غير المؤهلين عسكريا، وسط غياب تام لقيادتها العليا، بالهروب وترك أسلحتهم في الشوارع،فيما يقوم البعض الآخر بدخول الأحياء السكنية للاحتماء بالمواطنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن قائد الحرس الرئاسي بالجيش السوداني إن قوات الدعم السريع تكذب بادعائها السيطرة على مقر سكن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

وأكد الجيش السوداني أن قائد قوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض سلم جميع قواته ومعسكراته ومعداته لقيادة الجيش بالولاية، وأعلن الانضمام للقتال بجانبها.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن قوات بمعسكرات الدعم السريع في ولايات القضارف وكسلا وهمشكوريب وفي العاصمة سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجيش.

من جهته، قال نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني: «سنستمر في التصدي للعدوان الغاشم، ونمارس واجبنا الوطني والدستوري في حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر».

وذكر الجيش السوداني أن عناصر من القوات المتمردة تسللت في وقت سابق من اليوم إلي مطار الخرطوم وأحرقت طائرات مدنية إحداهما تتبع للخطوط الملكية السعودية.