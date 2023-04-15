الخارجية الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على المحتفلين بـ”سبت النور” انتهاك صارخ لحرية العبادة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 06:29 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم "السبت"، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المسيحيين المحتفلين بـ سبت النور في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومنع دخول العشرات منهم إلى كنيسة القيامة.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا الاعتداء دليل قوي على القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، وتجاه المؤمنين الذين جاءوا للتعبد في القدس بغض النظر عن جنسيتهم، واعتبرته اعتداء صارخا على الوضع السياسي والتاريخي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس.

وشددت على أن تدابير الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية ولن تنشئ حقا له في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الموقعة، وخطوات استفزازية تصعيدية للأوضاع في ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها خاصة.