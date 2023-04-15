أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في عام
استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، قرب أعلى مستوياتها في عام؛ إذ عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ما دفع المعدن النفيس إلى تسجيل ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2034.89 دولار للأوقية (الأونصة)، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس 2022 والذي بلغه في الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2052.30دولار.
ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 26 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت ذروة عام عند 26.07 دولار في وقت سابق من الجلسة وتتجه نحو تسجيل خامس مكاسبها الأسبوعية.
وهبط البلاتين 0.1 في المائة إلى 1045.95 دولار، وكذلك هبط البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1498.38 دولار، ويتجهان أيضًا إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.
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